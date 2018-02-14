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Eski eşini öldürdü a teşebbüs etti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018

'da barışmak istediği eski eşini öldüren şahıs daha sonra kendini vurarak etmek istedi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) bir süre önce anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Dün de Kırlangıç'ı takip ederek barışmak istediğini söyleyen Demirci 'yarın bu güne barışmış olarak girelim' dedi. Ancak buna rağmen kadın teklifi kabul etmeyince zanlı, pompalı tüfekle önce eski eşinin kalbine sonra da kendi kalbine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadın ölürken, Demirci'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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Eski eşini öldürdü intihara teşebbüs etti
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