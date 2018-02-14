Eski eşini öldürdü intihara teşebbüs etti

ADANA'da barışmak istediği eski eşini öldüren şahıs daha sonra kendini vurarak intihar etmek istedi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) bir süre önce anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Dün de Kırlangıç'ı takip ederek barışmak istediğini söyleyen Demirci 'yarın Sevgililer Günü bu güne barışmış olarak girelim' dedi. Ancak buna rağmen kadın teklifi kabul etmeyince zanlı, pompalı tüfekle önce eski eşinin kalbine sonra da kendi kalbine ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadın ölürken, Demirci'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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