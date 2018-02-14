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'de sokak ortasında yanan genç kadın öldü

Konak ilçesinde 23 yaşındaki bir kadının yanarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için polis tarafından çalışma başlatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 06:52 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 07:06
İzmir'de sokak ortasında yanan genç kadın öldü

'in Konak ilçesinde bir kadın sokak ortasında yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta çığlık seslerini duyan vatandaşlar, giysileri alev almış bir kadın gördü.

Kadının üstüne battaniye atarak müdahalede bulunan çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Polis tarafından yapılan araştırma sonucu 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edilen bu kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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İzmir'de sokak ortasında yanan genç kadın öldü
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