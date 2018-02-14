Kucağında çocuğu, elinde telefon olan şoföre 216 TL ceza

Merkez Seyhan ilçesinde 01 J 0378 plakalı 8/A hattı şoförü, izinli olduğu gün eşi ve çocuğuyla otobüse binerek dışarı çıktı. Bu sırada 3 yaşlarındaki oğlunu da kucağına alan şoför, uzun süre oğlu kucağında elinde de telefonla oynayarak yolculuk yaptı. Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoförün görüntülerinin yayınlanması üzerine Adana
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Seyhan ilçesine bağlı İbo Osman Caddesi üzerinde seyir halinde olan otobüsü durduran ekipler şoföre 216 TL para cezası kesti.
Şoför hakkında kesilen para cezasının ise, 2918 sayılı kanunun 'araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlarından bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep telefonu veya araç telefonu yada benzeri haberleşme cihazlarını kullanmak' maddesi ile 47/1d 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak' kurallarını ihlalden olduğu öğrenildi.