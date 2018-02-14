Meriç Nehri’nde bot faciası

EDİRNE'DE yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri taşıyan lastik bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. 2 çocuk ile bir kadının cesetleri bulundu. Olay dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Nöbet tutan askerler yardım çığlıkları üzerine AFAD ekiplerini çağırdı. Görgü tanıklarının nehirdeki botta 10 kişilik bir grubun olduğunu söylemesinin ardından ekipler, arama çalışması başlattı. Kaçaklara ait patlamış bir lastik bot bulan ekipler, daha sonra 10 yaşlarında bir çocuğun cesedine ulaştı. Bir süre sonra aynı bölgede 3 yaşlarında bir çocuk cesedi ve bir kadın cesedi daha bulundu.

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