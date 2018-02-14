Meteoroloji'den son dakika kuvvetli fırtına uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Van çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden, iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

Çanakkale'de sabah saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarıları ardından Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla şiddetlendi. Bilhassa sabah saat 09:00 sıralarında çok kuvvetli yağan sağanak işe giden vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Çok sayıda Çanakkaleli işlerine gitmek için evlerinden bile çıkamadı. Yağmur ile birlikte kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu. Dolu tanelerinin iriliği dikkat çekti. Çanakkale'de sağanak yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13