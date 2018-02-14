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ya sokak ortasında dayak!

'da 30 yaşlarında bir adam, sokak ortasında sı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 11:34
Nişanlıya sokak ortasında dayak!

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp tartakladı.

Adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı. Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.

Sokak ortasında genç kızı boğmaya çalıştı

Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikâyetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.

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Nişanlıya sokak ortasında dayak!
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