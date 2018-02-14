Nişanlıya sokak ortasında dayak!

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Erkek, yanındaki genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp tartakladı.

Adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı. Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi.

Sokak ortasında genç kızı boğmaya çalıştı

Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikâyetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.