Şoförün şehit annesine hakareti kadın savcıyı da ağlattı

Elazığ-Bingöl karayolunda 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kurduğu pusu sonucunda şehit olan 33 askerden biri olan Jandarma Komando Er Mehmet Tura'nın (20) annesi Zübeyde Tura, torunu ile birlikte Kozan Yolu'ndan Burak Mezarlığı tarafına gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Şehit annesi Tura torunu için kartı okuttuktan sonra kendisinin de şehit annesi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen sürücü Eren G. karttan iki kişi parası aldı. Şehit annesi buna itiraz ederek, "Neden benden para alıyorsun sen askerliğini yaptın mı ben bu vatana şehit verdim, onun için benden para alamazsın" dedi. Buna rağmen sürücü, "Biz vergimizi veriyoruz, devletin Allah belasını versin" dedi. Bu sırada halk otobüsünde bulunan vatandaşlar da Tura'nın şehit annesi olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Olayın haber yapılması üzerine gözaltına alınan şoför emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şehit annesi ise ifadesi alınmak üzere önce Adana Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne daha sonra da adliyeye savcının yanına götürüldü.





"GECE DUYDUM BEN DE AĞLADIM"



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten kadın savcı, şehit annesi Tura'nın ifadesini aldı. Tura, yaşadığı olayları tek tek anlattı. Bu sırada kadın savcı görüntüleri televizyonda izlediğini ve ağladığını söyledi. Bu anları ise şehit annesi Tura şöyle anlattı:



"Savcım beni çağırmış, sağ olsun polislerim götürdü beni. Gittim ifademi verdim. Savcım kendi de televizyondan izlemiş bayan savcımdan Allah razı olsun. Savcım dedi ki, 'çok üzüldüm gece duydum ben de ağladım sen hiç kafanı yorma biz gerekeni yapacağız' dedi."

Otobüs şoförü "şehit annesine hakaret"ten tutuklandı