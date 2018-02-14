Tırdan dökülen narenciye karayolunu trafiğe kapattı

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesindeki Sultankoyu mevkisinde meydana geldi. Kıbrıs'tan aldığı narenciyeyi Hatay'a götüren Özcan Çolak'ın kullandığı tırın yükü, yol çalışmaları yapılan Sultankoyu mevkisinde bilinmeyen bir nedenle devrildi. Bu esnada seyir halindeki bir yolcu otobüsüne de yük çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kazada narenciye kasaları ve meyveler yola saçılırken, çalışmalar sebebiyle tek şeride düşen Mersin-Antalya karayolunu trafiğe kapadı. Karayolları ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kasalarla birlikte saçılan portakal ve mandalinalar toplandı. Bu sırada getirilen bir iş makinesi yardımıyla yoldaki narenciye tamamen kaldırıldı.

Tır şoförü Özcan Çoban, "Yol yapımı olduğu için sürat yapamazsın, ileriden sağa sapacağım. Zaten geliş istikametimde de yol yapımı var. Önüm dolu arkam dolu. Normal gidiyorum, 50 ile gidiyorum. Arkadan bir ses duydum, sandık olduğu gibi kırılıyor, kırılan bir kaç sandıktan sonra kayma yapıyor. Aşağı doğru çadırın altından sırayla kaydı" dedi.