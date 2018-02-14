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Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askerlere 20 bin kişilik tatlı

Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Odası, ’nde ’14 Şubat Sevgilimiz Mehmetçik’ sloganıyla Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçiğe 20 bin kişilik tatlı gönderdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 16:58
Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askerlere 20 bin kişilik tatlı

Türkiye'nin dört bir yanından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek yağıyor. Bu kez de Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Odası önderliğinde, '14 Şubat Sevgilimiz Mehmetçik' sloganıyla Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiklere destek amaçlı 20 bin kişilik tatlı gönderildi. "Mehmetçik sayesinde evlerimizde, dükkanlarımızda kendimizi güvende hissediyoruz" diyen oda üyeleri, Mehmetçik için dualar etti ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı İlhan Karabekir, "Ey bu vatanın asaletli evlatları Mehmetçikler. Size Trabzon'dan selam olsun. Sizlerin sayesinde evlerimizde, işyerlerimizde huzur içerisindeyiz. Sizlere gönderdiğimiz; tatlılar, pastalar, fındıklar, şekerlemeler ve helvalar gücünüze güç katsın. Şanlı askerlerimiz Trabzon size minnettardır. Allah gazanızı mübarek etsin. Dualarımız sizinledir. Yalnızca pastacılar ve şekercilerimiz değil; helvacılarımız, tatlıcılarımız kısacası bu kampanyayı duyan herkes katkı sağladı, üyelerimiz dışındakilerden de yardım geldi. Sağ olsun var olsunlar" dedi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askerlere 20 bin kişilik tatlı
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