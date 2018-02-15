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'da sosyal medyadan terör propagandası

Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 07:43
Adana'da sosyal medyadan terör propagandası

'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyada / propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik kentte 14 adrese şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Adana'da sosyal medyadan terör propagandası
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