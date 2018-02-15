Barışmak istemeyen eşe şiddet!

Alınan bilgiye göre, Gamze Ç'nin, Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada ayrı yaşadığı eşi Murat Ç'nin saldırısına uğramasıyla ilgili, Murat Ç'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kuzeni Bülent K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı da karar üzerine Bülent K'nin serbest bırakılmasına itiraz ederken, Valilikten de Gamze Ç. için koruma talebinde bulundu.

Bu arada, Aile Mahkemesince tutuklu olan Murat Ç. için eşinin bulunduğu eve 1 ay boyunca yaklaşmama cezası da verildi.

Gamze Ç'nin babası Halil Kara da adliyeye giderek, Bülent K'nin kendisi ve kızını tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kızı için koruma da talep eden Kara, çıkışta yaptığı açıklamada, Bülent K'nin olayda Murat Ç'ye yardım ettiğini öne sürdü.

Bülent K. ile aynı mahallede oturduklarını aktaran Kara, şu iddialarda bulundu:

"Yolda giderken Bülent ile karşılaştık. Beni görünce kaçmaya başladı. Kaçarken de 'Yarım kalan işi ben bitireceğim, göreceksiniz' diyerek kızımı ve bizi ölümle tehdit etti. Bu yaşadığım olayı gelip savcıya anlattım. Sağolsun savcı işlem başlattı. Ayrıca, kızım vücudunda kırıklar nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kızımın hastanede öldürülmesinden korkuyorum. O yüzden savcı, kızıma koruma verilmesi için Valiliğe yazı gönderdi. Bugün ya da yarın kızıma koruma verilecek."

Adana'da başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenip babasının evine giden karısı Gamze Ç'yi barışmaya ikna edemeyince sokak ortasında dövdüğü öne sürülen Cihan Ç, şikayet üzerine tutuklanmıştı.