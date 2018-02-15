Başkentte Vergi Dairesindeki patlamaya ilişkin flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9'u Suriye uyruklu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Ankara Adliyesine sevk edildi.
Başkentte Çukurambar semtindeki Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat'ta patlama meydana gelmiş, 2 kişi cam kırıkları ve diğer malzemelerle hafif yaralanmıştı.