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Başkentte Vergi Dairesindeki patlamaya ilişkin flaş gelişme

Başkentte Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan 14 kişi adliyeye gönderildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 11:31
Başkentte Vergi Dairesindeki patlamaya ilişkin flaş gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9'u Suriye uyruklu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Ankara Adliyesine sevk edildi.

Başkentte Çukurambar semtindeki Vergi Dairesi Başkanlığında 1 Şubat'ta patlama meydana gelmiş, 2 kişi cam kırıkları ve diğer malzemelerle hafif yaralanmıştı.

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Başkentte Vergi Dairesindeki patlamaya ilişkin flaş gelişme
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