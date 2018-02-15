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Ekmek arası uyuşturucu

'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı Kürşat C.'ye ekmek arası döner içinde uyuşturucu niteliği olan hap götüren Müslüm O. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 16:55
Ekmek arası uyuşturucu

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi. Ekipler İlkadım ilçesinde bulunan Kökçüoğlu mahallesinde 3 ayrı kişiye bonzai sattığı iddiasıyla Kürşat C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve nezarethaneye koyulan Kürşat C., arkadaşı Müslüm O.'dan yemek istedi. Bir süre sonra ekmek arası dönerle gelen Müslüm O., yiyeceği polislere teslim etti. Ekipler, ekmek arası dönerde yaptıkları kontrolde 4 adet uyuşturucu niteliği olan hap ele geçirdi. Polis ardından Müslüm O.'yu da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kürşat C. ile Müslüm O., bugün adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı Kürşat Coşkun'a, ekmek arası döner içinde uyuşturucu niteliği olan hap götüren Müslüm O., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kürşat Coşkun ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Ekmek arası uyuşturucu
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