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Eşini ve kızını öldürüp girişiminde bulundu

'nin Sarayköy ilçesinde eşini ve kızını öldüren kişi girişiminde bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 11:41
Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Boşanma aşamasında oldukları için bir süredir eşinden ayrı yaşayan (42), eşi 'in (31) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalıştığı markete geldi.

Burada 13 yaşındaki kızı Nurdan ile eşine av tüfeğiyle ateş eden Şahin, aynı silahla girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nurdan Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı karı koca ise Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe Şahin, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Devlet Hastanesine sevk edilen Oktay Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ayşe Şahin'in iki gün önce eşinin tehdit etmesi üzerine emniyete şikayette bulunduğu, önceden Oktay Şahin hakkında mahkemenin uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.

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Eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
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