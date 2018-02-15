Fadıl Akgündüz'ün nitelikli dolandırıcılık davası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar İbrahim Obut, Avniye Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Mehmet Fatih Akgündüz ve Fidan Kılbaş ise duruşmaya gelmedi.

Müştekilerin dinlenildiği duruşmada Recep Türker, 2011'de Bayrampaşa Caprice Gold projesinden aldığı 30'a yakın devre mülk sözleşmesi karşılığı 1 milyon 50 bin avro ödediğini anlattı.

Türker, bir süre kira bedeli aldıktan sonra 2014 Mart ayı itibariyle ödemelerin kesildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"YENİDEN TUTUKLANSIN"

Müşteki Mustafa Çelik de 2011'de aynı projeden 12 adet devre mülk sözleşmesine karşılık 1 milyon 200 bin lira ödediğini, 30 ay civarında kira bedeli aldığını ifade etti.

Caprice Maldivler projesinden de 2014 yılında 2 adet devre mülk sözleşmesi yaptığını, bunun karşılığında da 60 bin TL para ödediğini belirten Çelik, Caprice Gold projesinden sadece 1 adet devre mülk sözleşmesine ilişkin tapu alamadığını, diğerlerini aldığını, alamadığı tapuyu da defalarca söylediğini ancak tapunun kendisine gelmediğini kaydetti.

Maldivler ile ilgili ödediği paranın da kendisine ödenmediğini, kendisine bunun karşılığında Didim'deki otelde devre mülk teklifinin yapıldığını ancak orada da kendisinin devre mülkünü bulunduğunu bu nedenle kabul etmediğini söyleyen müşteki Çelik, ''Paramın ödenmesini istiyorum. 'Para yok' diyorlar ancak yan tarafta bir oteli satın aldıklarını söylüyorlar, olaydan dolayı mağdur oldum. Şikayetçiyim.'' dedi.

Daha sonra söz alan müşteki avukatları da sanık Fadıl Akgündüz'ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini ancak, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek Akgündüz'ün yeniden tutuklanmasını talep etti.

"DOLANDIRACAĞI YENİ KİŞİLER ARIYOR"

Mahkeme başkanının projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz, "Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında perakende satışa açacağız daha düşük fiyatlarla. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik." yanıtını verdi.

Sanık Akgündüz'ün bu ifadeleri üzerine salonda bulunan müştekiler, ''Dolandıracağı yeni kişiler arıyor" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanık Akgündüz'ün tutuklanması talebinin reddine karar verdi.

Heyet, bilirkişi raporu düzenlenmek üzere görüşülen bilirkişilerden T.K. ile telefonla irtibata geçilmeye çalışılmasına rağmen ulaşılamayan C.H.A hakkında görevi ihmal suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına, ayrıca Bilirkişilik Bölge Kuruluna yazı yazılarak, söz konusu kişilerin bilirkişi listesinden çıkarılmaları hususunda gereğinin yapılmasına hükmetti.

Heyet, yeni bilirkişi görevlendirilmesine ve ifade veren müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik, nitelikli dolandırıcılık suçundan 698 yıldan iki bin dört yüz kırk üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.