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zanlısı ’a kaçarken yakalandı

zanlısı olarak aranan bir kişi kendisini Iraklı göçmen olarak tanıtıp, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 18:32
FETÖ zanlısı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı yolunda ihbar alan Kuşadası Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, hareket halindeki fiber tekneye operasyon düzenlendi.

Kuşadası açıklarında gerçekleşen operasyonda tekne içerisinde 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, teknedeki 1 ve 4 erkeğin Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Kendisini Iraklı göçmen olarak tanıtan bir kişinin ise aslında ile memurluktan ihraç edilen ve Erzincan'daki soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ö.B. olduğu ortaya çıktı.

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FETÖ zanlısı Yunanistan’a kaçarken yakalandı
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