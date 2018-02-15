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Katil damada müebbet istemi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Katil damada müebbet istemi

'da kayınpederi, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçaklayarak öldüren, eşi 'i de ağır yaralayan Cemil Karanfil'in yargılaması sürüyor. Bakırköy 10. 'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı Karanfil hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 9 yıllık eşi Esma Karanfil'i "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, Karanfil'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi ve duruşmayı erteledi.

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Katil damada müebbet istemi
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