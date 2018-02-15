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’de 200 bin TL’lik kaçak sigara ele geçirildi

’de Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 200 bin TL değerinde 21 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi de gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 12:14
Kocaeli’de 200 bin TL’lik kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan bir ihbardan yola çıkan muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tıra araç takip sistemi mobil ünitesi takarak takibe aldı. Güzergahı boyunca Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi'nde uydu üzerinden takip edilen tırın, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde mobil ünitenin sinyal vermemesi üzerine harekete geçildi. Uyarı üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine olay yerine intikal etmeleri talimatı verildi.

İzmit Gültepe mevkiinde konuşlanan gümrük muhafaza mobil ekipleri tırı durdurarak Evyap Limanı'ndan x-ray taramasına sevk etti. Yapılan tarama sonucunda dorsenin ön kısmında şüpheli yoğunluk olduğu belirlendi. Dorsede başlatılan fiziki arama sonucunda ön kısımda tabandan tavana kadar metal levhaların kenarlara kaynatılarak gizli bir bölme oluşturulduğu görüldü. Oluşturulan gizli bölmede siyah poşetlere sarılı vaziyette piyasa değeri 200 bin TL olan 21 bin 100 adet bandrolsüz sigara bulundu. Konu hakkında bilgilendirilen Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda yakalanan sigaralara ve tıra el konuldu, İran uyruklu A.D.Y. ile V.K. gözaltına alındı.

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Kocaeli’de 200 bin TL’lik kaçak sigara ele geçirildi
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