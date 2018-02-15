Kocaeli’de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev topuna dönerken olay yerine Gebze ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre palet fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekipleri haber verildi. Kısa sürede fabrikadaki yangın büyürken, olay erine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev topuna dönen fabrikada itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.