Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kocaeli’de palet fabrikasında yangın

’de palet fabrikasında yangın

Fabrika alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 07:12 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 08:30
Kocaeli’de palet fabrikasında yangın

'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev topuna dönerken olay yerine Gebze ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre palet fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ekipleri haber verildi. Kısa sürede fabrikadaki yangın büyürken, olay erine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev topuna dönen fabrikada itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de palet fabrikasında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN