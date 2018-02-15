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e-Devlet kolaylığıyla gençlerin hizmetinde

Milyonlarca öğrenciye burs/kredi hizmeti sunan, binlerce gence bünyesindeki yurtlarda ev sahipliği yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (), gençlere daha kolay ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yurt ve burs/kredi ile ilgili başvuru, onay ve iptal işlemlerini e-Devlet’e taşıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 17:15
KYK e-Devlet kolaylığıyla gençlerin hizmetinde

Gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet kalitesini her geçen gün artıran , başvuru döneminde yurt ve burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden almakla birlikte yıl içerisinde de burs/kredi nakil, iptal ve erteleme işlemlerini dilekçe gerekmeksizin online olarak alıyor. Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi nakil başvurusunu e-Devlet'ten alarak gençleri dilekçe gönderme yükümlülüğünden kurtaran KYK, durumu mevzuata uygun olan öğrencilerin nakil işlemlerini vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriyor. Burs/kredi nakil talebinde bulunan gençler, başvuru durumunu e-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

YÖKSİS'te yer alan öğrenim bilgilerine göre nakil işleminin gerçekleştirilmesi ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgisinin YÖKSİS'te yer almaması sebebiyle yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin gerekli belgeleri kuruma göndermeye devam etmesi gerekiyor. Öğrencilerin mevcut burs/kredi bilgilerinin görüntülenebildiği e-Devlet'te burs/kredi almaktan vazgeçmek isteyen öğrenciler de iptal başvurusunda bulunabiliyor.

Borç erteleme başvurusu e-Devlet'te

KYK'dan öğrenim/katkı kredisi kullanan öğrenciler, geri ödemeyle ilgili her tür bilgiye yine e-Devlet'te yer alan "geri ödeme sorgulama" başlığından ulaşabiliyor, geri ödeme tarihi yaklaşan borçlar için dilekçe göndermeksizin erteleme talebinde bulunabiliyor ve mevcut taleplerinin durumunu görüntüleyebiliyor. Öğrencilerin e-Devlet kolaylığıyla başvuruda bulunabilecekleri borç erteleme işlemi, (ödeme vadesi henüz gelmemiş ya da taksitleri aksatmadan ödenmiş borçlar için) işsizlik, askerlik veya yüksek lisans olmak üzere üç sebeple gerçekleştirilebiliyor.

Yurt işlemleri e-Devlet'te

2017-2018 eğitim öğretim yılı yedeği biten il/ilçeler için (boş yer olan yurtlara) yerleştirme başvurusu ve kayıt işleminin de tamamlanabildiği e-Devlet aracılığıyla yurtlarda barınan her öğrenciye sunulan ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için taahhüt işlemi yapılabiliyor.

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin izin işlemi gibi online hizmetlere kolayca erişiminin sağlandığı GencizBiz portalı için kimlik doğrulama işlemi de yine e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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KYK e-Devlet kolaylığıyla gençlerin hizmetinde
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