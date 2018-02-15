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ları sıfır araçları solladı

Gelişen teknolojiyle birlikte sürücüsüz araçların üretimine başlanırken, elektronik donanımlı bazı araçlar ise şoförün müdahalesi olmadan park edebiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen bazı sürücülerin model araca olan ilgisini azaltmıyor. 1991 model Şahin , Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el araç sitesinde 2 bin 500 TL ile 75 bin TL arasından satılıyor. Sitede satışa sunulan 5 bin Şahin'den bazılarının ları kelimenin tam anlamıyla el yakıyor. 28 yıllık aracın fiyatı bazı sıfır araçların fiyatlarını da geride bıraktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 10:20
Şahin fiyatları sıfır araçları solladı

Üretildiği yıllarda satış rekorları kıran model araçlar aradan geçen asra rağmen halen aranılan araçlar arasında yer alıyor. Teknoloji donanımlı araçları alabilecek bütçeye sahip sürücüler bile Şahin'i tercih edince bu lerin ları da zirve yaptı. Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el otomobil sitesinde hali hazırda farklı modellerde tam 5 bin Şahin satışa sunuldu. Bir dönem uçan tabut olarak anılan Şahin'lerin fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 75 bin Tl arasında değişkenlik gösteriyor.

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Şahin fiyatları sıfır araçları solladı
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