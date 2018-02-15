Şahin fiyatları sıfır araçları solladı

Üretildiği yıllarda satış rekorları kıran Şahin model araçlar aradan geçen çeyrek asra rağmen halen aranılan araçlar arasında yer alıyor. Teknoloji donanımlı araçları alabilecek bütçeye sahip sürücüler bile Şahin'i tercih edince bu otomobillerin fiyatları da zirve yaptı. Türkiye'nin en çok tıklanan ikinci el otomobil sitesinde hali hazırda farklı modellerde tam 5 bin Şahin satışa sunuldu. Bir dönem uçan tabut olarak anılan Şahin'lerin fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 75 bin Tl arasında değişkenlik gösteriyor.