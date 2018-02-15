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Sınıra nöbete giden sağlıkçılar yaptı

’da sınıra nöbete giden sağlıkçıların bulunduğu aracın yaptığı da 22 yaşındaki sağlık çalışanı genç kız hayatını kaybetti, 1 sağlık çalışanı da yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 21:28
Sınıra nöbete giden sağlıkçılar kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli olarak tampon bölgeye kendi araçlarıyla giden 112 Acil Sağlık ekibinde çalışan 2 kadın yaptı.

Tampon bölgeye nöbet değişimi için giderken arasında meydana gelen kazada, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde paramedik olarak görev yapan (22) ve diğer sağlık görevlisi kadın yaralandı.

AĞIR YARALANAN BÜŞRA KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Büşra Boyacı, Reyhanlı ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer sağlık görevlisinin ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan Büşra Boyacı'nın, yarın Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenmesinin ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Sınıra nöbete giden sağlıkçılar kaza yaptı
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