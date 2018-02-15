Taciz ettiği kız tarafından dili koparılan şahıs, hakimi çileden çıkardı

İstanbul Esenyurt'ta, alt geçitte bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.O, müşteki E.O. ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan M.O, olay günü Esenyurt Meydan durağında araçtan inince gördüğü müşteki E.O'yu kız arkadaşına benzettiğini söyledi.

"SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN GÖZLERİMİ KAPATARAK DUDAĞINDAN ÖPTÜM"

Sürpriz yapmak için gözlerini kapatarak E.O'yu dudağından öptüğünü belirten M.O, "5-10 saniye geçtikten sonra dilimi ısırdı. O acıyla elimi gözlerinden çektim. Kız arkadaşım olmadığını fark edince de oradan kaçarak uzaklaştım. Aileme de durumu ifade ettim. Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gittik. Tedavim hala devam etmektedir. Ben müştekiden özür diliyorum. Çünkü herhangi bir art niyetim yoktu. Ben acıyla oradan uzaklaştım. Diğer isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Müştekiye para teklif etmediğini dile getiren sanık M.O, kız arkadaşının açık renk ve kıvırcık saçlarının müştekinin saçlarına çok benzediğini dile getirerek, mahkeme heyetine kız arkadaşı olduğunu söylediği bir kadının fotoğrafını gösterdi.

Müşteki E.O. ise olayın 15 Mart'ta gerçekleştiğini, o tarihte hava soğuk olduğu için başında bandana, boynunda atkı bulunduğunu, boğazlı kaban giydiğini, saçlarının sanığın gösterdiği fotoğraftaki kızınki gibi aşağı doğru sarkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Etem Kağan Çelik, sanığın kanser tedavisi gördüğüne ilişkin evrakları mahkemeye sundu. Müşteki avukatları, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, sanığın kız arkadaşı olarak belirttiği kadını gelecek duruşmada hazır etmelerine karar verdi.

Dosyayı esas hakkındaki mütalaasını sunmak üzere Cumhuriyet savcısına gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta müşteki E.O'nun 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında indiği, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun müştekiyi öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle şüphelinin dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.

Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.