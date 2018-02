Tüm çabaları ’Gözyaşı’ için

İzmir'de faaliyet gösteren Anadolu Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma, Tedavi, Barındırma Derneği (ANAHAK) Derneği'nin başkanı Emin Aksel, gelen bir ihbar üzerine Güzelbahçe ilçesinde bulunan otluk alanda ölmek üzere olan sahipsiz bir at buldu. Ayağı kırılan ve ölüme terk edilen atın tedavisi için çeşitli yollara başvuran Aksel, her seferinde "iğne ile uyutma" önerisiyle karşılaşınca atı kepçeyle kamyonete yükleyerek Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde ameliyat ettirdi. Ancak Aksel'in iddiasına göre pimin yanlış takılması sebebiyle ameliyat başarısız geçti. Çektiği acı sebebiyle sürekli gözyaşı döken ata 'Gözyaşı' adını koyan Aksel, ameliyat sonrası 1,5 yaşındaki atı yeniden İzmir'e getirdi. Gözyaşı'na gözü gibi bakan hayvansever, at için özel bir bölme hazırladı ve askı düzeneği kurdu. Aksel, ata daha iyi bir tedavi için yetkililerden yardım istedi.

"YETER Kİ YAŞASIN"

Gözyaşı için "Yeter ki yaşasın" diyen Aksel, atın çok dayanıklı olduğunu, çektiği acılara ve 4,5 saat süren ağır ameliyata dayandığını söyledi. Aksel, "Atı bulduğumuzda kafasını bile kaldıramıyordu. Ameliyattan sağ salim çıktı ancak ayağındaki kırık düzelmedi. Biz burada ona özel bir bölme hazırladık ve onun için askı düzeneği yaptık. Yemini veriyoruz, pansumanını yapıyoruz. Atın genel durumundan bir sorun yok ama ayağının iyileşmesi için tekrar ameliyata girmesi gerekiyor. Bu konuda da yetkililerden yardım bekliyoruz. Artık sevinç gözyaşları dökmesini bekliyoruz" diye konuştu. Aksel, en son çare olarak atın bacağının kesilip ampütasyon işleminin uygulanabileceğini belirtti.