‘Türkiye kadın ozanını yitirdi’

Bir süredir İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Nuray Hafiftaş
, 54 yaşında hayatını kaybetti. Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Göksel Bahadır, "Hastalığı çok ileri safhadaydı. Maalesef son günlerde hastalığı hızlı ilerledi" dedi. Nuray Hafiftaş'ın ölüm haberi üzerine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra dostları da hastaneye akın etti. Zara, Edip Akbayram
, Müşerref Akay
gibi isimler hastaneye geldi.
Hafiftaş'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu belirten sanatçı Akay, "Yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü
'nü kutlayalım' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. Umudu vardı, güzel planları vardı. Tüm doktorlar ona bebekler gibi baktı. Allah bütün hocalarımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun. Türkiye bence bir kadın ozanını kaybetti. Onun kadar güzel saz çalan yoktu. Hakiki bir Anadolu kızıydı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş'ın ailesini arayıp taziyesini bildirdi. Bir taziye mesajı da yayımlayan Erdoğan "Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş da bir taziye mesajı yayımladı. Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bugün devlet töreniyle Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da toprağa verilecek. SON RÖPORTAJINI GÜNAYDIN'A VERMİŞTİ
Nuray Hafiftaş, GÜNAYDIN'da yer alan ve 5 Şubat'ta yayımlanan son röportajında "Eğer hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkarsam, ilk yapacağım şey benim gibi hasta olan insanlara yardım konserleri vermek olacak. Annemi ve babamı çok özledim. Sahneyi, evimi, kedimi, köpeğimi çok özledim" demişti. Hafiftaş ayrıca, hastalığı sırasında kendisine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini iletmişti: "Tüm yardıma muhtaç insanların ağabeyi Sayın Cumhurbaşkanımız'a binlerce kez teşekkürlerimi iletiyorum. Çok ilgilendi, var olsunlar!"