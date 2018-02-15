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Ünlü çift 10 yıl sonra 1 milyon TL kazandı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Ünlü çift 10 yıl sonra 1 milyon TL kazandı

'Binbir Gece' dizisinin final bölümünün villalarında çekileceğini duyuran ilanda fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla dava açan - çifti, 1 milyon TL tazminat kazandı. O dönem evli olmayan çiftin, davalı Gül-Keleşoğlu-Kameroğlu İnşaat Ortaklığı'na açtığı davada fotoğraflarının izinsiz olarak Pelican Hill villalarının projesinde kullanıldığı iddia ediliyordu. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 10 yıldır süren davanın dünkü duruşmasında, davalı şirketin, Bergüzar Korel'e 450 bin lira maddi, 50 bin lira manevi, Halit Ergenç'e de 450 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere, faiziyle toplam 1 milyon lira ödemesine karar verildi.

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Ünlü çift 10 yıl sonra 1 milyon TL kazandı
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