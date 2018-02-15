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Vatandaşlardan ciye tekme tokat dayak!

’da sokakta yürüyen 3 kadını ettiği ileri sürülen Adil G.’yi (33) yakalayan çevredekiler, şüpheliyi tekme tokat dövüp polise teslim etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 10:34
Vatandaşlardan tacizciye tekme tokat dayak!

Olay, 10 Şubat günü Seyhan ilçesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle etti. Şoke olan 3 kadın bağırarak yardım istedi.

YOL KENARINDA TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.'yi polis ekiplerine teslim etti.

Kadınların şikâyetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.

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Vatandaşlardan tacizciye tekme tokat dayak!
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