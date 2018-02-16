47 çocuk daha mekanik eline kavuştu

Doğuştan, hastalık ya da kaza sonucu elini kaybeden çocuklara ''robot el'' yapan Robot El Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları (MESİAD) Derneği'nin yardımı ile 47 çocuğu daha eline kavuşturdu. Robot El Derneği'nin 'Türkiye'nin Yardım Eli' projesine katkı sunan MESİAD Yönetim Kurulu üyeleri derneğin Kağıthane'deki atölyesini ziyaret etti. Robot El Derneği Başkanı Zeynep Karagöz, 'Türkiye'nin Yardım Eli' sloganıyla 2014'te başlattıkları projeye ilişkin bilgiler verdi. Karagöz "Çocuklar çok hızlı büyüyor, protez de çok pahalı ve zahmetli bir şey. Büyüyene kadar da protez takılmıyor. Ücretsiz olarak bu elleri yapıyoruz. Mekanik robot eller özellikle çocukların yemek yemek, bisiklet sürmek ve bilgisayar kullanmak gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı bir aparat" dedi. MESİAD Başkanı Yusuf Gecü de "Düşünebiliyor musunuz bir çocuk bizim desteğimizle hiç eli yokken bir bardağı tutabiliyor, bir insanın elini sıkabiliyor. Bu bizi çok sevindirdi" dedi.

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