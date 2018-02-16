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'da bulundu

'da 'ın zirvesinden gelen suların aktığı Gök'de bir kadına ait olduğu tahmin edilen bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 14:51
Bursa'da ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, 'ın zirvesinden gelen Gök'de bir kişinin suların içerisinde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altında bir kişinin yatar vaziyette olduğunu gören polis ekipleri, yatan kişinin mi yoksa manken mi olduğunu belirlemek için ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya girip, yaptığı incelemede suyun içerisinde cansız halde yatanın ceset olduğunu belirledi. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kişinin nasıl öldüğüyle alakalı incelemeler sürüyor. Ayrıca cesedin üzerinde sopanın saplanmış şekilde durduğu görüldü.

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Bursa'da ceset bulundu
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