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Cezaevi firarisinden polise: saati geçti"

'da 17'si hırsızlık olmak üzere 26 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisinin, karşısında polisi görünce, "Gazetelerde polisin hep şafak vakti yaptığı yazılırdı. Operasyon saati geçti, siz neden geldiniz" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 10:33
Cezaevi firarisinden polise: Operasyon saati geçti

Edinilen bilgiye göre, 2009-2017 yılları arasında 17 hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 ayrı dava bulunan 23 yaşındaki Doğan Akipa, toplam 19 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Akipa, söz konusu cezayı duyunca 2 Haziran 2017 tarihinde tutuklu bulunduğu 'Ceyhan Tarım Açık Cezaevi'nden firar etti. Yaklaşık 8 ay boyunca kaçan hükümlünün Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, saklandığı eve yaptı.

"OPERASYON SAATİ GEÇTİ"

Operasyonda bir anda polisi karşısında gören Doğan Akipa'nın şaşırarak, "Gazetelerde polisin hep şafak vakti operasyon yaptığı yazılırdı. Operasyon saati geçti, siz neden geldiniz" diye tepki verdiği öğrenildi.

Akipa, emniyetteki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, daha sonra da cezaevine götürüldü.

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Cezaevi firarisinden polise: Operasyon saati geçti"
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