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Çifte in sırrını tırnaktaki çözecek

Arnavutköy’de, cesetleri yol kenarında ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde bulunan Suriyeli ve Lübnanlı eşi ’ın ölümüyle ilgili sır tırnak aralarında bulunan doku örneklerinden alınan parçalar üzerinde yapılacak analiziyle çözülecek.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 17:26
Çifte cinayetin sırrını tırnaktaki DNA çözecek

ten kısa süre sonra gözaltına alınan Suriyeli İ. E. E. ve M.H.D.A.K, Lübnanlı işadamı 'ın emlak ofisinde çalıştıkları ve emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri bildirildi. 2 Suriyeli'nin cinayetin işlendiği pazar günü öldürülen çiftin evine eve hiç gitmediklerini iddia ettiler.

10 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞIYOR

Polis, öldürülen 'nın ilk evliliğinden olan 10 yaşında kızı N.N,'yi önceki gece üvey amcasının evinde buldu. N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Dere yatağında ağızları bantlanmış iki ceset bulundu

Çiftin oturduğu sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğü bildirilirken, cinayetlerin işlendiği gün kapandığı değerlendirilen telefonların açılması için Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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Çifte cinayetin sırrını tırnaktaki DNA çözecek
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