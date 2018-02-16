Çifte cinayetin sırrını tırnaktaki DNA çözecek

Cinayetten kısa süre sonra gözaltına alınan Suriyeli İ. E. E. ve M.H.D.A.K, Lübnanlı işadamı Muhammed Mahmoud Bachr'ın emlak ofisinde çalıştıkları ve emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri bildirildi. 2 Suriyeli'nin cinayetin işlendiği pazar günü öldürülen çiftin evine eve hiç gitmediklerini iddia ettiler.

10 YAŞINDAKİ KIZLARI YAŞIYOR

Polis, öldürülen Nısrın Kırıdı'nın ilk evliliğinden olan 10 yaşında kızı N.N,'yi önceki gece üvey amcasının evinde buldu. N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Çiftin oturduğu sitenin güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğü bildirilirken, cinayetlerin işlendiği gün kapandığı değerlendirilen telefonların açılması için Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının devam ettiği bildirildi.