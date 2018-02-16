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Halk otobüslerinde yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

'te halk otobüslerinde yankesicilik yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 11:00
Halk otobüslerinde yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

'te son günlerde halk otobüsleri içerisinde yankesicilik olaylarının artması üzerine Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri alarma geçti. Olayların meydana geldiği otobüs duraklarında ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, S.A. isimli şahsı tespit etti. Düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına alan ekipler, başlattıkları araştırmada şahsın kentin muhtelif bölge ve tarihlerde 3 adet cep telefonu ile bin TL paranın çalınması olaylarına karıştığını belirledi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Otobüste yankesicilik kamerada

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Halk otobüslerinde yankesicilik yapan şahıs tutuklandı
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