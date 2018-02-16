Hastanedeki 'duş' iddiası için inceleme!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastanede duş skandalına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada hastanedeki kamera kayıtlarının izlendiği kaydedilerek olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.

Show Haber'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeş sabah uyandıklarında karşılarında tanımadıkları bir doktoru görmüştü. İddiaya göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş olmuş, yaklaşık 20 dakika da odada kalmıştı.