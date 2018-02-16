Kayıp Ecem'den acı haber! Katili şoke etti!

ANNE ON GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

On gün süren aramalardan sonuç alınamayınca, zaten psikolojisi bozuk olan ve iyice bunalıma giren anne Esra Cömert (41), 14 Ocak'ta Kandıra ilçesindeki Kartalkayası mevkiinden denize atladı. Çantasının içinden yakınlarından helallik istediği bir not çıkan Cömert'in cesedi, 2 gün süren aramalar sonunda 16 Ocak günü saat 14:00 sıralarında bulundu. Esra Ercömert, toprağa verilirken, Ecem'den ise hiç bir iz yoktu. Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ecem'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem ve Esra Cömert'in tüm yakın çevresinin bilgisine başvuran özel ekip, savcılık izniyle cezaevindeki Süleyman Kara'nın da 2 kez ifadesini aldı. Ecem'in kaybolduğu günden itibaren geriye dönük olarak, evinin bulunduğu bölge ile sık sık gittiği yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını tarayan ekip, anne ve kızının cep telefon kayıtlarını da incelemeye aldı.

TELEFONUN SİM KARTINI KULLANINCA YAKALANDI

Bu incelemeler sonucunda, Süleyman Kara'nın, Ecem'in kaybolduğu gün telefonunun sim kartını kendi telefonuna taktığını ve 2 gün süreyle kullandığını belirledi. MOBESE kayıtlarında da Kara'nın, genç kız kaybolduktan sonra otomobiliyle Ayvazpınar köyü yönüne gittiği, tespit edildi. Bunun üzerine özel ekip, önceki gün, önce Süleyman Kaya'nın oğlu Emin Kaya, kardeşleri Yusuf Kaya, Kezban Kaya ve Sultan Kaya ile oğlunun arkadaşı olan Ergin'i gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, genç kızı Süleyman Kaya'nın öldürdüğünü itiraf etti. Bu itirafın ardından, Süleyman kaya7da, savcılıktan izin alınarak. Cezaevinden emniyete getirildi. Yeniden sorgulanan ve elde edilen deliller gösterilen Kaya, sonunda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Önceki gece saat 02.30'da da polisler tarafından götürüldüğü Ayvazpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Olay yerinde kazı yapan polisler, Ecem'in cesedini buldu. Üzerinde sadece iç çamaşırları olan ve kıyafetleri bulunamayan Ecem'in, darp edildiği, yüzünde ve boynunda morluklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine baba Gökhan Balcı, teşhis için çağırıldı. Hayatının en acı teşhisini yapan babanın tüm umutları da yıkıldı.

KIZIMI DİRİ DİRİ GÖMDÜLER

Süleyman Kara'ya tepki gösteren Gökhan Balcı, "O şerefsizi konuştursunlar. 17 yaşındaki evladımdan ne istediler. Bir hiç uğruna oraya diri diri gömüp gittiler. Bunu nasıl yapıyorlar? İnsan mı bunlar? Defineleri de kendileri de batsın. Kızımı böyle kandırmış. Kızım onunla bir yere gidecek bir insan değildi. Çünkü sevmediği bir insandı. Evladımı yaktılar, canımı yaktılar. Benim içim yanıyor. Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın bin katını yaşasınlar" dedi. Amca Hakan Balcı'da, "Günlerce Ecem'e kavuşabileceğimizin hayalini kurduk. Abimin tüm umutları Ecem'in cesedini teşhis ettikten sonra bitti" dedi. Ecem Balcı, Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi. Bu arada koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ecem'in kaybolmasının ardından taraftar genç kızın bulunabilmesi için bir video hazırlayarak sosyal medyada yayınlayan taraftar grubu Çarşı'da, cesedin bulunmasının ardından üzüntülerini dile getirdi.

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