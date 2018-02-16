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'' ı şüphesi

'da, Çağlar K. adlı 19 yaşındaki genç, evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Oğlunun ettiğini gören Nuray K., sinir krizleri geçirirken, polis gencin '' oyunu nedeniyle yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 18:22
'Mavi Balina' intiharı şüphesi

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'taki evde meydana geldi.

Dışarıdaki işleri için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde, evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı.

Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.'yı tavana iple asılı halde gördü. Durum, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.'nın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

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Nuray K., "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis evde incelemelerde bulundu. Çağlar K.'nın cesedi incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Polis, yaşanan olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan '' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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'Mavi Balina' intiharı şüphesi
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