Nuray Hafiftaş’a ay yıldızlı veda

Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş (54) dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camisi'ndeki törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP milletvekili Gürsel Tekin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Orhan Gencebay ve Sevim Emre, Seren Serengil, Zara, İzzet Yıldızhan, Selami Şahin ve yapımcı Şahin Özer gibi çok sayıda ünlü katıldı. Hafiftaş'ın annesi Gül Hafiftaş ve babası Sevdakar Hafiftaş törende taziyeleri kabul etti. Gül Hafiftaş, "Dağ gibi evladımı kaybettim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah yavrumun makamını cennet etsin" dedi. Sanatçının tabutuna ay yıldızlı tülbent konuldu. Sevenleri tabuta kırmızı karanfil bıraktı. Hafiftaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nuray Hafiftaş'ın ailesini arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

'SAZIYLA SÖZÜYLE TÜM İNSANLARIN SEVGİSİNİ KAZANDI'



Orhan Gencebay: Sazıyla sözüyle insanların sevgisini kazanmış bir kardeşimizi son yolculuğuna uğurlamaya geldik. Allah mekânını cennet eylesin.



İzzet Yıldızhan: Allah mekânını cennet eylesin. Fazla söylenecek söz çok yok. Hastanede son zamanlarında bile bana 'Hayvanlarıma kim bakacak?' diye soruyordu.



Zara: Yaramaz çocuk gibi hastaneden kaçmak istiyordu. Tekerlekli sandalyede ağrıdan titreyerek o mavi güzel gözleriyle bana bakması aklımdan çıkmıyor. Teselli eden tek şey ağrıları artık dindi.

MUSTAFA KAYA / BEYZA KABASAKAL / OKAN FİLİZÇAY