Sinema tarihine ışık tutan afişler

Usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun Türk Sinema Tarihi'ne ışık tutan "Başlangıcından Bugüne 1914- 2018 Afişlerle Türk Sineması" kitabının tanıtımı D&R Kanyon'da gerçekleştirildi. İnanoğlu'nun kitabında yer verdiği Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın yanı sıra Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Nehir Erdoğan gibi isimlerde usta yönetmeni mutlu gününde yalnız bırakmadı. Türker İnanoğlu, kitap hakkında "Afişleri topladım. Böyle bir kitap yapmaya karar verince tarama yaptık. Sonrasında da bu çalışmamı büyütmek istedim. '5555 Afişle Türk Sineması' adlı kitaba 4 bin tane afiş ekledim. Bu eser için 5 yıl uğraştım, 8 kişilik ekiple çalıştık. Almanya'dan, Anadolu'dan ve sinemacı ailelerden afiş aldık. Afişleri toparlamak zor oldu ama iyi bir şey yaptık" diye konuştu. İnanoğlu, "Eski yapımların tadı başkaydı. Yönetmen ve oyuncular projeye gönüllerini koyardı, parayı düşünmezlerdi. Sinemadan elde edilen kazanç sinemaya yatırılmalı" dedi.

ŞORAY: BENİ O STAR YAPTI

Türkan Şoray "Okula gittiğim dönemde Türker Bey beni keşfetti, star yaptı. Bugün Türkan Şoray olduysam her şeyi ona borçluyum. Bu kitap sinema adına önemli bir mihenk taşı oldu" ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın, Şoray'a "Gözleri göz değil gözistan" diyerek söz aldıktan sonra "Türker İnanoğlu beni alkol batağından kurtarıp setlere kazandırdı. Bende yeri ayrıdır. Bu kitap ile tarihe not düşmüştür" dedi. Arkın, genç oyunculara gönderme yaparak "Günümüz oyuncularının aklına ilk olarak para ve şöhret geliyor. Ancak her şeyden önemlisi dostluktur" dedi. Sözlerine Yeşilçam döneminde setlerde aşk yaşanmamasına değinerek devam eden Arkın, "Hiçbir zaman setlerde aşk yaşamadık. Aile gibiydik. Azla yetinirdik. Günümüzde bunu pek göremiyorum. Maalesef Türk Sineması vizyonunu kaybetti" diyerek sitem etti.