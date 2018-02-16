Songül’ü görümcesi bilezikleri için zehirledi

Kan donduran cinayet geçen yıl mayıs ayında Diyarbakır
'da meydana geldi. Dayısından borç
alan Saadet Aktoprak (31) borcunu ödeyemeyince korkunç bir plan yaptı. Biri 6 aylık 3 çocuk annesi yengesi Songül Sönmez'in (22) kolundaki bilezikleri gasp etmeye karar veren Aktoprak, genç kadına, "Meyve suyu içiyorum. İstersen sana da vereyim" diyerek içine böcek ilacı ve fare zehri karıştırdığı meyve suyundan verdi. Bir süre sonra "İçim yanıyor" diyerek baygınlık geçiren kadının kolundaki bilezikleri gasp etmek için harekete geçen Aktoprak, direnen yengesini eşarpla boğazını sıktıktan sonra, oklavayla yüzüne vurarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis soruşturma başlattı. Vicdan azabına dayanamayan Saadet Aktoprak 13 gün sonra suçunu itiraf etti. Katil görümce tek celsede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay ise kadına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediğini, ancak işlenen suçun öldürmek amacıyla konutta yağma suçunu da oluşturduğundan ayrıca 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederek yerel mahkeme kararının düzeltilerek oy birliğiyle onanmasına karar verdi.