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Songül’ü görümcesi bilezikleri için ledi

’da 9 ay önce ölü bulunan 3 çocuk annesi Songül Sönmez’i (22), bileziklerini gasp etmek isteyen görümcesi Saadet Aktoprak’ın fare iyle öldürdüğü ortaya çıktı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Songül’ü görümcesi bilezikleri için zehirledi
Kan donduran cinayet geçen yıl mayıs ayında 'da meydana geldi. Dayısından alan Saadet Aktoprak (31) borcunu ödeyemeyince korkunç bir plan yaptı. Biri 6 aylık 3 çocuk annesi yengesi Songül Sönmez'in (22) kolundaki bilezikleri gasp etmeye karar veren Aktoprak, genç kadına, "Meyve suyu içiyorum. İstersen sana da vereyim" diyerek içine böcek ilacı ve fare zehri karıştırdığı meyve suyundan verdi. Bir süre sonra "İçim yanıyor" diyerek baygınlık geçiren kadının kolundaki bilezikleri gasp etmek için harekete geçen Aktoprak, direnen yengesini eşarpla boğazını sıktıktan sonra, oklavayla yüzüne vurarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis soruşturma başlattı. Vicdan azabına dayanamayan Saadet Aktoprak 13 gün sonra suçunu itiraf etti. Katil görümce tek celsede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay ise kadına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bir isabetsizlik görülmediğini, ancak işlenen suçun öldürmek amacıyla konutta yağma suçunu da oluşturduğundan ayrıca 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederek yerel mahkeme kararının düzeltilerek oy birliğiyle onanmasına karar verdi.
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Songül’ü görümcesi bilezikleri için zehirledi
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