Yine koca cinneti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Ayşe Şahin (31), iddiaya göre şiddet nedeniyle eşi Oktay Şahin'i (51) terk ederek boşanma davası açtı. Eşini tehdit etmeye başlayan Oktay Şahin hakkında, uzaklaştırma kararı da verildi. Ayşe Şahin'i davadan vazgeçiremeyen Şahin, dün sabah yanına pompalı tüfeğini de alarak, eşinin işlettiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bakkal dükkânına gitti. Yeniden barışma teklifinde bulunan Oktay Şahin, reddedilince, çift arasında tartışma çıktı. Oktay Şahin, pompalı tüfekle eşi ve dükkânda bulunan 15 yaşındaki kızı Nurdan Şahin'e kurşun yağdırdı. Ardından da pompalı tüfeği karnına dayayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Nurdan Şahin'in öldüğünü belirledi. Ayşe Şahin hastanede hayatını kaybederken durumu ağır olan Oktay Şahin'in tedavisi sürüyor.

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