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Yine koca cinneti

’de boşanma arifesinde olduğu eşi ’in işlettiği bakkalı basan dehşet saçtı. Şahin, pompalı tüfekle eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı

SEBAHATTİN ALP Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Yine koca cinneti

'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan (31), iddiaya göre şiddet nedeniyle eşi 'i (51) terk ederek boşanma davası açtı. Eşini tehdit etmeye başlayan Oktay Şahin hakkında, uzaklaştırma kararı da verildi. Ayşe Şahin'i davadan vazgeçiremeyen Şahin, dün sabah yanına pompalı tüfeğini de alarak, eşinin işlettiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bakkal dükkânına gitti. Yeniden barışma teklifinde bulunan Oktay Şahin, reddedilince, çift arasında tartışma çıktı. Oktay Şahin, pompalı tüfekle eşi ve dükkânda bulunan 15 yaşındaki kızı Nurdan Şahin'e kurşun yağdırdı. Ardından da pompalı tüfeği karnına dayayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Nurdan Şahin'in öldüğünü belirledi. Ayşe Şahin hastanede hayatını kaybederken durumu ağır olan Oktay Şahin'in tedavisi sürüyor.

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Yine koca cinneti
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