Ünlü sanatçılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Hatay
'a gitti. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kültür Bakanlığı Müşaviri İbrahim Sarıtaş ve menajer Burak Uçman'ın organizasyonu ile gerçekleşen projede ünlü sanatçılar Mehmetçik'le bir araya geldi. "Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" sloganıyla önceki gün gerçekleşen ziyarette sanatçılar, jandarma karakolunda askerlerle buluştu. Terör örgütünün roketli saldırısı sırasında şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar
'ın Reyhanlı'daki okulunu da ziyaret ettiler. Hatay'a giden ünlü isimlerden Hülya Koçyiğit
, Yavuz Bingöl
, Erhan Yazıcıoğlu
, Volkan Severcan
, Erhan Güleryüz
, Mustafa Ceceli
, Deniz Oral
ile Emre Kızılırmak yaşananları anlattı. Hülya Koçyiğit 'Onların gücünden biz de güç aldık'
Zeytin Dalı Harekâtı'nda vatan için canını siper eden kahraman Mehmetçiğimizi Hatay'da ziyaret etmenin, onlarla sohbet edebilmenin ve gözlerinin içine bakmanın bende yarattığı duyguyu inanın tarif etmem çok zor. Biz onlara bir nebze de olsa moral vermek için oradaydık; oysa o gencecik yiğit evlatlarımız o kadar güçlü, o kadar kararlı ve o kadar cesurdu ki biz onların gücünden güç aldık sadece. Yaptığımız sohbetlerde, her birinin vatan sevgisiyle atan cesur ve fedakar yüreklerine yakinen şahit oldum. 'İyi ki varsınız' dedim ve varlıklarına şükrettim. Yavuz Bingöl
Reyhanlı'da
Hassa bölgesinde evine roket düşüp şehit olan 17 yaşındaki kızımız Fatma'nın okuluna gittik. Sırasına gidip oturduk. Çiçekler koyup onu andık. Vatandaşla sohbet ettik esnafı gezdik. İl jandarmaya gidip askerlerimizle sohbet ettik. En sınıra kadar gittik. Davutpaşa köyünde bir çoban arkadaşımızın 7 bin taşla yaptığı Türk bayrağını, ellerimizde bayraklarla ziyaret ettik. İnsanların gözleri parlıyordu gülümsüyorlardı. Bu dayanışmayı yardımlaşmayı duygu alışverişini birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Yine gitmeyi, sınırdaki diğer illerimizi de ziyaret etmeyi düşünüyoruz hiç üşenmeden. Çünkü gün birlik ve beraberlik günüdür. Bir olduğumuz sürece bu ülkeyi asla kimse yıkamaz üzemez. Şehitlerimize rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Erhan Güleryüz
Mehmetçiğimiz
için 80 milyon tek yürek olduk. Bunu tüm dünyaya duyurmak için ziyaretlerde bulunduk. Afrin operasyonu tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretini gösterdiği büyük bir örnektir." Mustafa Ceceli
YPG'nin kalleş saldırılarında kayıplar veren Reyhanlı'da tüm halk Mehmetçik olmuş. Fatma'nın sınıf arkadaşlarından, Davutpaşa'da dev Türk bayrağı için taş taşıyan 7 yaşındaki Semanur'a; gerçek bir kahramanlık öyküsü Reyhanlı... Gözleri dolduran, göğsümüzü kabartan anlara tanık olduk. Volkan Severcan
Çok
etkilendik çok hüzünlendik. Askerlerimizle fotoğraf çektirdik. Siyasi söylem olmadan birlik içinde olduğumuzu hatırlattım. Kendi adıma çok önemli bir hatıra oldu. Afrin'den atılan bomba yüzünden evinde uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın okuluna gittik. Çok duygulandık. Arkadaşlarının acısını paylaştık. Erhan Yazıcıoğlu
Bu
dönemde buraya gelmek bana en büyük ödül oldu. Bugünü yaşamak bana çok büyük mükafat. Biz moral vermeye gittik onlar bize moral verdi. Yüzlerinde en ufak bir korku yoktu aksine hepsinde kararlılık vardı. Bize güven aşıladılar. Unutulmaz anlar yaşadık. Bu partiler üstü bir şey. Herhangi bir ayrımcılık yok. Vatan söz konusu. Çok büyük birlik beraberlik duygusu oldu burada. Deniz Oral
Kendi adıma çok önemli bir gündü. Çocuklarıma anlatacağım müthiş bir deneyim oldu. 17 yaşında uykusunda şehit olan Fatma'nın okulunda hem duygulandık, hem ağladık. Esnaf bizi çok iyi karşıladı. İnsanları gülerken görmek bizi de mutlu etti. Biz oradayken çatışma seslerini duyduk, tedirgin olduk ama orada bunu sürekli yaşayan insanlar var. Onların yanında olmak, askerlerimize destek olmak her şeyden önemli. Emre Kızılırmak
Canlarını
hiçe sayarak biz rahat hayatımızı yaşayalım ve rahat uyuyalım diye görevden göreve koşan Mehmetçik ile dertleştik birbirimize sarıldık. Böyle bir enerji paylaşımına polisimizin, askerimizin ve bizim de o kadar ihtiyacımız varmış ki. Bunu bu cümleleri kurarken bile derinden hissediyorum. Davutpaşa tepesine çıktık. Afrin'e 2-3 kilometre uzaklıktaki tepe temizlenmiş bölge olarak geçse de top tüfek seslerini işitebiliyorduk. Merve YURTY APAN-İlker GEZİCİ- Ömer KARAHAN/MAGAZİN