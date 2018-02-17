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’a Cerrahpaşa’da tören

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Kolsuz Agop’a Cerrahpaşa’da tören
'da geçen salı ölen ve "" olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan (79) için dün mezun olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. Kotoğyan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, 1956'da öğrenci olarak girdiği ve 1962'den itibaren de 42 yıl görev yaptığı fakülteye getirildi. Törene katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Kotoğyan'ın ailesine taziyelerini iletti. Kotoğyan, bugün Kumkapı Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Balıklı Rum 'nda toprağa verilecek.
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Kolsuz Agop’a Cerrahpaşa’da tören
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