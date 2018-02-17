Kolsuz Agop’a Cerrahpaşa’da tören

İstanbul
'da
geçen salı ölen ve "Kolsuz Agop
" olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan (79) için dün mezun olduğu İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. Kotoğyan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, 1956'da öğrenci olarak girdiği ve 1962'den itibaren de 42 yıl görev yaptığı fakülteye getirildi. Törene katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Kotoğyan'ın ailesine taziyelerini iletti. Kotoğyan, bugün Kumkapı Meryem Ana
Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Balıklı Rum Ermeni Mezarlığı
'nda toprağa verilecek.