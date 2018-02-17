Liseli Helin davasında yanlış sanık skandalı

İstanbul
Pendik'te 12 Ekim 2017'de lise öğrencisi Helin Palandöken'in (17) öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin
getirildi. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki davada sanık avukatı Zehra Süer, "Hazır edilen sanık benim müvekkilim değil" dedi. Bunun üzerine kimlik bilgileri sorulan sanık, "Adım Mustafa Yetkin. Gasp suçundan cezaevindeyim. Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok" dedi. Dava ileri bir tarihe ertelenirken müşteki avukatı Emrah Daylan ise, "Az kalsın yanlış adam cezalandırılacaktı" diye konuştu. Öte yandan Adalet Bakanlığı
olayda ihmali bulunan personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.