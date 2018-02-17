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Liseli Helin davasında yanlış sanık skandalı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Liseli Helin davasında yanlış sanık skandalı
Pendik'te 12 Ekim 2017'de lise öğrencisi Helin Palandöken'in (17) öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan getirildi. İstanbul Anadolu 1. 'ndeki davada sanık avukatı Zehra Süer, "Hazır edilen sanık benim müvekkilim değil" dedi. Bunun üzerine kimlik bilgileri sorulan sanık, "Adım Mustafa Yetkin. Gasp suçundan cezaevindeyim. Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok" dedi. Dava ileri bir tarihe ertelenirken müşteki avukatı Emrah Daylan ise, "Az kalsın yanlış adam cezalandırılacaktı" diye konuştu. Öte yandan olayda ihmali bulunan personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.
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Liseli Helin davasında yanlış sanık skandalı
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