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'da bir daha aydınlandı! Sabri beyle ilişkim vardı kocam öğrendi...

Atv'de yayınlanan y'la Tatlı Sert programı bir i daha aydınlattı. İstanbul’da işadamı ’ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı itifarından sonra stüdyoya gelen polis ekipleri zanlıları ifade almak için karakola götürdü.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 10:26
Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı! Sabri beyle ilişkim vardı kocam öğrendi...

İstanbul'da işadamı 'ın evinin önünde 12 kurşunla öldürülmesi olayı, 'nın programında yapılan bir itirafla aydınlandı. Olay şöyle gelişti. Arif-Havva Çatal çifti, kızları 'ın bulunması için Anlı'nın programına başvurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki kadın aranırken canlı yayına bağlanan akrabalarından biri "Safiye kayınbiraderi ile Çorlu'da kol kola geziyor. Bir akrabamızdan 200 bin lira istemişler" dedi. Programa ikilinin birlikte çekilmiş bir de fotoğrafını gönderdi.

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KOCAM TANIŞTIRDI

Bunun üzerine Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş önce canlı yayına bağlandı, ardından stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan Safiye Ünlübaş, i şu sözlerle itiraf etti: Kocam kumar oynayan biriydi. Eve patronu Sabri Altunbey'i getiriyordu. Bir gün yine patronunu getirdi. Sabri bey bana 'bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Buna bir anlam veremedim. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı. Bir keresinde bana tecavüz etti. kocama söyleyemedim. Sabri beyle ilişkim oldu. Bunu daha sonra kocam duydu. Bana 'onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu. Ben de hayatından endişe edip kayınbiraderimle görüştüm ve kocamı bulmak için birlikte Çorlu'ya gittim.

Bu itirafın ardından Safiye Ünlübaş ve kayınbiraderi Recep Ünlübaş, stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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Müge Anlı'da bir cinayet daha aydınlandı! Sabri beyle ilişkim vardı kocam öğrendi...
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