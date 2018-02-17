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Mutluluk kısa sürdü

Geçen yıl evlendiği ’ın oğlu ’e boşanma davası açan şarkıcı Asya , 500 bin lira tazminat ve 15 bin lira nafaka istedi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Mutluluk kısa sürdü
Türk sinemasının usta ismi 'ın büyük oğlu ile bir yıl önce evlendiği şarkıcı eşi Asya , "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle ertelenen düğünün üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra çekişmeli olarak mahkemeye başvuran davacı Üregül boşanmak için 500 bin lira tazminat ile müşterek bebeğin velayetini ve bebek için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

3 AYLIK BEBEĞİNİN VELAYETİNİ DE İSTEDİ
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül düğün tarihini ertelemişti. Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi'nde geçen yıl ocakta gerçekleşen nikah töreniyle Barış Üregül-Asya Engin Üregül çifti evlendi. Barış Üregül mutlu gününde yaptığı açıklamada "Babamın da görmesini isterdim. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığımda babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı" dedi. Evliliğin üzerinden tam bir yıl geçti. Çiftin henüz 3 aylık olan bir müşterek çocukları oldu. Ancak çiftin evliliği bir yıl geçmeden çatırdamaya başladı. Davacı Asya Engin Üregül, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle bir yıllık eşi Barış Üregül'e boşanma davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Asya Engin Üregül, müşterek bebeğin velayetini istedi. Davacı Asya Engin Üregül boşanmak için Barış Üregül'den 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.
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Mutluluk kısa sürdü
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