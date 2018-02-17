Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > NVİ ile soyağacı sorgulama kaydı hizmeti nasıl yapılır? - E Devlet giriş alt üst soy ağacı bilgisi sorgula ve öğren!

NVİ ile sorgulama kaydı hizmeti nasıl yapılır? - E Devlet giriş alt üst soy ağacı bilgisi sorgula ve öğren!

Yaklaşık bir hafta önce hizmete açıldığı duyurulan sorguluma sisteminde büyük yoğunluk devam ediyor. E Devlet giriş üzerinden yapıla soy sorgulama bilgisi yaşanan büyük yoğunluk nedeni ile geçici süreliğine erişime kapatılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamaların ardından ise yeniden sistem devreye girdi. İçişleri Bakanlığı da dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 milyonu aşkın vatandaşın istek sayısının cevaplandığını duyurdu. E Devlet sistemine giriş yaparak alt üst soyağacı öğrenmek için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki soy ağacı bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.2.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 10:49
NVİ ile soyağacı sorgulama kaydı hizmeti nasıl yapılır? - E Devlet giriş alt üst soy ağacı bilgisi sorgula ve öğren!

E Devlet giriş sistemi üzerinden hizmete açılan sorgulama işlemini çok kısa bir sürede milyonlarca kişi yaptı. Hala yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle turkiye.gov.tr adresine giren bazı kullanıcılar ara ara erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün yaptığı ''kota sınırı gelecek'' açıklamasının ardından yeniden hizmete açılan alt üst soyağacı sorgulama için 8 milyonu aşkın kayıt oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bu rakamı açıkladı. E Devlet giriş ile soy ağacı sorgulama işlemini yapmak isteyenler bu başlık altından sisteme anında ulaşabilirler.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NVİ ile soyağacı sorgulama kaydı hizmeti nasıl yapılır? - E Devlet giriş alt üst soy ağacı bilgisi sorgula ve öğren!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN