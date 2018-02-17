NVİ ile soyağacı sorgulama kaydı hizmeti nasıl yapılır? - E Devlet giriş alt üst soy ağacı bilgisi sorgula ve öğren!

E Devlet giriş sistemi üzerinden hizmete açılan soyağacı sorgulama işlemini çok kısa bir sürede milyonlarca kişi yaptı. Hala yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle turkiye.gov.tr adresine giren bazı kullanıcılar ara ara erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün yaptığı ''kota sınırı gelecek'' açıklamasının ardından yeniden hizmete açılan alt üst soyağacı sorgulama için 8 milyonu aşkın kayıt oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bu rakamı açıkladı. E Devlet giriş ile soy ağacı sorgulama işlemini yapmak isteyenler bu başlık altından sisteme anında ulaşabilirler.