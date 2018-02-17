Öldürülen çiftin kayıp çocukları bulundu

İstanbul
Arnavutköy'de
yol kenarında
cesetleri bulunan
Lübnanlı
Muhammed
Mahmoud Bachr
ve 1.5 aylık
hamile olan
Suriyeli Nısrın
Kırıdı'nın 10 yaşındaki kayıp çocuklar
ı
N.N. amcasının evinde bulundu. Olay
günü N.N.'nin bakıcısının, çocuğun anne
ve babasına ulaşamaması üzerine küçük
çocuğu üvey amcasına bıraktığı anlaşıldı.
Küçük çocuk, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan
Suriyeli çiftin öldürülmesine ilişkin
gözaltına alınan şüpheliler İmadeddin E..
ile M.K.'nin çiftin emlakçı dükkanında
çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin suçlamaları
kabul etmediği öğrenildi.