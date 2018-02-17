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Öldürülen çiftin ı bulundu

Giriş Tarihi: 17.2.2018
Öldürülen çiftin kayıp çocukları bulundu
İstanbul Arnavutköy'de yol kenarında cesetleri bulunan Lübnanlı Muhammed Mahmoud Bachr ve 1.5 aylık hamile olan Suriyeli Nısrın Kırıdı'nın 10 yaşındaki ı N.N. amcasının evinde bulundu. Olay günü N.N.'nin bakıcısının, çocuğun anne ve babasına ulaşamaması üzerine küçük çocuğu üvey amcasına bıraktığı anlaşıldı. Küçük çocuk, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Suriyeli çiftin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler İmadeddin E.. ile M.K.'nin çiftin emlakçı dükkanında çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
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Öldürülen çiftin kayıp çocukları bulundu
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