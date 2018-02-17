‘Operasyon şafak vakti olur, niye geldiniz?’

Adana
'da 2009-2017 arasında 17 hırsızlık, 3 yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanmaktan hakkında 26 ayrı dava bulunan 23 yaşındaki Doğan Akipa toplam 19 yıl 5 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Zanlı, cezayı duyunca 2 Haziran 2017'de tutuklu bulunduğu Ceyhan Tarım Açık Cezaevi'nden firar etti. Yaklaşık 8 ay boyunca izini kaybettirmeyi başaran zanlının saklandığı evi tespit eden polis operasyon
düzenledi. Polisi görünce şoke olan Akipa, polise "Gazetelerde polisin hep şafak vakti operasyon yaptığı yazılırdı. Operasyon saati geçti, siz neden bu saatte geldiniz?" diyerek tepki gösterdi. Akipa cezaevine konuldu.