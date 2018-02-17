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Ruhsatlı fabrikada binlerce şişe

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Ruhsatlı fabrikada binlerce şişe sahte içki
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri Bornova'da bir kimya fabrikasından içki üretimi yapılan yerlere etil alkol satıldığı bilgisine ulaştı. Üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 2 bin 631 litre , 48 bin 122 litre etil alkol, 40 litre anason ve binlerce şişe ile bandrol ele geçirildi. Derinleştirilen soruşturma sonucunda etil alkolün Antalya'daki ruhsatlı ünlü bir içki firmasına da gönderildiği anlaşıldı. polisiyle ortak operasyonda 31 farklı ürünün yer aldığı 470 bin 803 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.
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Ruhsatlı fabrikada binlerce şişe sahte içki
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