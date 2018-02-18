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Bu Aziz milletin alnından öpülür

DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Bu Aziz milletin alnından öpülür
Zeytin Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört köşesinde destek sürüyor.
Adıyaman: Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığı'nın organizasyonu ve vatandaşların katılımıyla 'ya destek konvoyu düzenlendi. Caddesi üzerinde toplanan çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy yaptı. Konvoya Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Alkıran, 'ün yanı sıra çok sayıda STK temsilcileri katıldı. Konvoy öncesinde Mehmet Can Alıcı isimli vatandaş, komutanların yanına gelip, gözyaşı dökerek "Yolunuz açık olsun, vatan size minnettar" dedi. Bu sözler üzerine İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alkıran ise, "Askerimiz sizin verdiğiniz manevi güç ile destanlar yazıyor" diye cevap verdi. Yarbay Vedat Kültür, ağlayan vatandaşa sarılarak birlikte ağladı. Duygusal anların yaşandığı esnada Alıcı, "Beni de götürün, o şerefsizlere ben de bir kurşun sıkayım" dedi. Komutan Yarbay Vedat Kültür, vatandaşı alnından öptü.
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Bu Aziz milletin alnından öpülür
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