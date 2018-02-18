Bu Aziz milletin alnından öpülür

Zeytin
Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört köşesinde destek sürüyor. Adıyaman:
Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığı'nın organizasyonu ve vatandaşların katılımıyla TSK
'ya destek konvoyu düzenlendi. Sakarya
Caddesi üzerinde toplanan çok sayıda vatandaş araçlarıyla konvoy yaptı. Konvoya Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Alkıran, Yarbay Vedat Kültür
'ün yanı sıra çok sayıda STK temsilcileri katıldı. Konvoy öncesinde Mehmet Can Alıcı isimli vatandaş, komutanların yanına gelip, gözyaşı dökerek "Yolunuz açık olsun, vatan size minnettar" dedi. Bu sözler üzerine İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alkıran ise, "Askerimiz sizin verdiğiniz manevi güç ile destanlar yazıyor" diye cevap verdi. Yarbay Vedat Kültür, ağlayan vatandaşa sarılarak birlikte ağladı. Duygusal anların yaşandığı esnada Alıcı, "Beni de götürün, o şerefsizlere ben de bir kurşun sıkayım" dedi. Komutan Yarbay Vedat Kültür, vatandaşı alnından öptü.