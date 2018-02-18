Çifte cinayet GPS’le çözüldü

İstanbul
'da ağızları ve burunları bantlı halde yol kenarında cesetleri bulunan çiftin cinayetleriyle ilgili gözaltı sayısı altıya çıktı. Arnavutköy Deliklikaya tren yolu kenarında ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış halde ölü bulunan 1 buçuk aylık hamile Suriye uyruklu Nısrın Kırıdı ve eşi Lübnanlı işadamı Muhammed Bachr'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Çifte cinayetin, geçtiğimiz pazar günü işlendiğini tespit eden polis; olay yeri, çiftin evi ve çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayet günü çiftin evlerinin çevresinde dolaşan kiralık bir otomobil belirlendi. Otomobilin GPS kayıtlarını inceleyen polis, aracın Esenyurt
'ta gittiği adresi tespit etti. Baskın yapılan adresteki araçta kan izleri, evde ise kanlı bir battaniye bulundu. Evdeki Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Çiftin kaçırılmasında rol aldıkları belirlenen 4 kişi daha dün gözaltına alındı. Çiftin tırnak aralarında bulunan doku örneklerinin, gözaltına alınan şüphelilerin DNA'sıyla karşılaştırılacağı belirtildi.